    Elvin Cəfərquliyev Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıb

    Futbol
    • 11 noyabr, 2025
    • 16:54
    Elvin Cəfərquliyev Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıb

    Azərbaycan milli komandasının heyətində dəyişiklik baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, millimizin futbolçusu Elvin Cəfərquliyev yüksək bədən temperaturu səbəbindən heyətdən çıxarılıb.

    Qeyd edək ki, komandamız DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində noyabrın 13-də 8-ci km qəsəbə stadionunda İslandiya, noyabrın 16-da isə Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda Fransa yığması ilə qarşılaşacaq.

    Elvin Cəfərquliyev Milli komanda Futbol

