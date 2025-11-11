Elvin Cəfərquliyev Azərbaycan millisinin heyətindən çıxarılıb
Futbol
- 11 noyabr, 2025
- 16:54
Azərbaycan milli komandasının heyətində dəyişiklik baş verib.
"Report" xəbər verir ki, millimizin futbolçusu Elvin Cəfərquliyev yüksək bədən temperaturu səbəbindən heyətdən çıxarılıb.
Qeyd edək ki, komandamız DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində noyabrın 13-də 8-ci km qəsəbə stadionunda İslandiya, noyabrın 16-da isə Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda Fransa yığması ilə qarşılaşacaq.
