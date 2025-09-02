Elşad Quliyev: "Çempionlar Liqasında əsas hədəfimiz finalda oynamaqdır"
Azərbaycanı minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında təmsil edəcək "Zirə"nin əsas hədəfi finalda oynamaqdır.
Bunu "Report"a açıqlamasında komandanın baş məşqçisi Elşad Quliyev deyib.
Mütəxəssis hazırlıq prosesi haqqında da danışıb:
"Asan olmayacağını düşünürəm. Çünki güclü komandalar iştirak edirlər. Demək olar hər birinin heyətində çıxış edənlərin əksəriyyəti milli üzvləridir. Yaxşı nəticə ilə qrup mərhələsini adlamağa çalışacağıq. Əsas hədəfimiz qrupdan itkisiz çıxmaq və Çempionlar Liqasının finalına qədər irəliləməkdir. Hazırlıq prosesinə gəlincə, ay yarımdır məşqlərə başlamışıq, fiziki məşqləri bitirmişik. Həftəsonu "Birbaşa Bakı" və "Aznur"la yoxlama oyunları keçirməyə çalışacağıq. Növbəti həftədən isə belə matçların sayını çoxaltmaq, heyəti tam komplektləşdirmək niyyətindəyik. Azərbaycan çempionatı daha tez başlasaydı, bizim üçün nisbətən rahat olardı. Ümid edirəm ki, Minifutbol Federasiyası gələcəkdə bunu nəzərə alacaq. Bir neçə oyun keçirdikdən sonra yarışa yollananda komanda daha yaxşı formada olur".
Məşqçi oyunların sıx qrafikdə keçiriləcəyinə görə narahatlığını ifadə edib:
"Oyunlar sıx qrafikdə, yəni qısa müddət ərzində keçiriləcək. Ona görə də çətinlik yaşayacağımızı düşünürəm. Həmçinin digər klublar üçün də durum eynidir. Arzu etmədiyimiz bir formatdır. Bu məsələni təşkilatçılar qarşısında qaldırmağı düşünürük. Qrupdan çıxsaq, hər gün iki oyun keçirməli olacağıq. Heyətdəki meydan oyunçularının üzərinə böyük yük düşəcək. Yaxşı hazırlaşırıq, hər cür şəraitimiz var. Heyətə gənc futbolçular götürmüşük. Komandanın demək olar 50 faizini yeniləmişik. Daha sürətli kollektiv formalaşdırmaq, gələcəkdə milliyə gənc oyunçular qazandırmaq istəyirik. Komandamız yenidir, amma istənilən halda çətinliklərə baxmayaraq, məqsədimiz finalda oynamaqdır. Bunların öhdəsindən gələcək gücdəyik".
O, qrupda yer alan rəqibləri də dəyərləndirib:
"Qrupumuzda yer alan Slovakiya komandası güclüdür. Oyunçularını tanıyırıq. Heyətin əsası milli üzvlərindən təşkil olunub. Yığma səviyyəsində Slovakiya komandasına qarşı bir neçə çətin oyun keçirmişik. İsrail klubu da yaxşıdır. Amma Macarıstan təmsilçisini tanımırıq və heyəti ilə bağlı məlumatımız yoxdur. Ümumilikdə rəqiblərin bizdən güclü olduğunu deməzdim".
E.Quliyev Azərbaycanın digər klubları "Birbaşa Bakı" və "Aznur"un da çətin qrupa düşdüyünü vurğulayıb:
"Fikrimcə, Azərbaycan komandalarından "Birbaşa Bakı" ən çətin qrupa düşüb. "Aznur"un da rəqibləri zəif deyil. Qarşılaşacaqları komandalar arasında İspaniya təmsilçisi də var. Ümumiyyətlə, hər üç qrup çətindir".
Qeyd edək ki, "Zirə" C qrupunda "Red Meat Afula" (İsrail), "MF 22 Jakmart Humenne" (Slovakiya) və "Budapeşt" (Macarıstan) klubları ilə qarşılaşacaq.
Çempionlar Liqası sentyabrın 17-dən 21-nə qədər Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyadakı Boyana Futbol Mərkəzində təşkil olunacaq.