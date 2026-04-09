    • 09 aprel, 2026
    • 18:03
    Elnur Çodarov Norveçin Valerenqa klubunda təcrübə proqramında iştirak edir

    Azərbaycan milli komandasının məşqçisi Elnur Çodarov UEFA PRO lisenziyası üzrə təhsil proqramı çərçivəsində Norveçin aparıcı klublarından biri olan "Valerenqa"da bir həftəlik təcrübə proqramında iştirak edir.

    Bu barədə "Report"a AFFA-nın mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Təcrübə müddətində E.Çodarov "Valerenqa"nın əsas komandasının baş məşqçisi Qeyr Bakke ilə görüşüb. Görüş zamanı tərəflər müxtəlif mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparıb, məşq prosesinin təşkili və iş prinsipləri ilə yaxından tanışlıq baş tutub.

    Proqram çərçivəsində millimizin məşqçisi komandanın məşqlərini izləyib və iş prosesi ilə yerində tanış olub. Elnur Çodarov "Valerenqa"nın baş məşqçisinə üzərində adı yazılmış Azərbaycan millisinin formasını hədiyyə edib.

