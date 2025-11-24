AFFA rəsmisi UEFA tərəfindən təyinat alıb
Futbol
24 noyabr, 2025
- 12:10
AFFA-nın baş katibinin müavini Elçin Məmmədov UEFA tərəfindən təyinat alıb.
Bu barədə "Report"a assosiasiyanın mətbuat xidmətindən bildirilib.
E.Məmmədov UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin V turunda keçiriləcək "Qalatasaray" (Türkiyə) – "Union" (Belçika) oyununun UEFA Matç direktoru (UEFA Venue Director) olacaq.
Qarşılaşma noyabrın 25-də İstanbulda yerləşən "Ali Sami Yen" stadionunda baş tutacaq.
