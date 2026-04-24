Eder Militao DÇ-2026-nın final mərhələsinə qədər sağala bilər
- 24 aprel, 2026
- 13:52
İspaniyanın "Real" klubunun zədəli müdafiəçisi Eder Militao DÇ-2026-nın final mərhələsinə qədər bərpa oluna biləcək.
"Report" ESPN-ə istinadən xəbər verir ki, Braziliya millisinin 28 yaşlı üzvü əlavə tibbi müayinələrdən keçəcək.
Daha əvvəl Madrid təmsilçisi oyunçunun sol ayağının bud nahiyəsindən zədə aldığını açıqlayıb.
Braziliya seçməsi mayın 31-də Panama, iyunun 7-də isə Misir komandası ilə yoldaşlıq görüşündə qarşılaşacaq. Cənubi Amerika təmsilçisi dünya çempionatının qrup mərhələsində ilk oyununu iyunun 14-də Mərakeş yığmasına qarşı keçirəcək.
Qeyd edək ki, E.Militao Braziliya millisinin heyətində meydana çıxdığı 38 matçda iki qol vurub. Bu il iyunun 11-dən iyulun 19-dək ABŞ, Meksika və Kanadada keçiriləcək DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq.