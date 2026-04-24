İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Eder Militao DÇ-2026-nın final mərhələsinə qədər sağala bilər

    İspaniyanın "Real" klubunun zədəli müdafiəçisi Eder Militao DÇ-2026-nın final mərhələsinə qədər bərpa oluna biləcək.

    "Report" ESPN-ə istinadən xəbər verir ki, Braziliya millisinin 28 yaşlı üzvü əlavə tibbi müayinələrdən keçəcək.

    Daha əvvəl Madrid təmsilçisi oyunçunun sol ayağının bud nahiyəsindən zədə aldığını açıqlayıb.

    Braziliya seçməsi mayın 31-də Panama, iyunun 7-də isə Misir komandası ilə yoldaşlıq görüşündə qarşılaşacaq. Cənubi Amerika təmsilçisi dünya çempionatının qrup mərhələsində ilk oyununu iyunun 14-də Mərakeş yığmasına qarşı keçirəcək.

    Qeyd edək ki, E.Militao Braziliya millisinin heyətində meydana çıxdığı 38 matçda iki qol vurub. Bu il iyunun 11-dən iyulun 19-dək ABŞ, Meksika və Kanadada keçiriləcək DÇ-2026-ya ümumilikdə 48 komanda qatılacaq.

    Son xəbərlər

    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    21:03

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın qadın güləşçisi Ruzanna Məmmədova beşinci olub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti