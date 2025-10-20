İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    Dünyanın ən dəyərli komandalarının siyahısı açıqlanıb

    Futbol
    • 20 oktyabr, 2025
    • 17:42
    Dünyanın ən dəyərli komandalarının siyahısı açıqlanıb

    "Transfermarkt" futbolçuların transfer qiymətini əsas götürərək, dünyanın ən dəyərli komandalarının yeni siyahısını açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, İspaniyanın "Real" (Madrid) klubu 1,4 milyard avro ilə lider olub.

    İlk "beşlik"də həmçinin İngiltərənin "Arsenal" (1,31 milyard avro), "Mançester Siti" (1,21 milyard avro), "Liverpul" (1,15 milyard avro) və Fransanın PSJ (1,15 milyard avro) klubları yer alıblar.

    Qeyd edək ki, bu siyahı "Transfermarkt" saytının futbolçuların transfer qiymətlərinə uyğun hazırladığı statistikaya əsaslanır və mütəmadi olaraq yenilənir.

    Futbol "Real" ən dəyərli komandalar Transfer qiyməti

    Son xəbərlər

    18:10

    İsrailin Azərbaycandakı səfirliyi amputant futbolçulardan ibarət yığmanı qəbul edib

    Futbol
    17:54

    Yaroslav Kovalçuk: "Azərbaycan məhsulları Belarus birjasına vasitəçiliklə daxil olur"

    Biznes
    17:50

    Xamənei Trampa: Zənn elə ki, nüvə sənayemizi məhv etmisən

    Region
    17:45

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi 2 yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    17:42

    Dünyanın ən dəyərli komandalarının siyahısı açıqlanıb

    Futbol
    17:39

    Aİ ilin sonuna kimi Gürcüstanla viza rejiminin ləğvinə dair tövsiyələrini təqdim edəcək

    Digər ölkələr
    17:38

    Gümrü meriyası tətil keçirəcək - YENİLƏNİB-4

    Region
    17:36

    Azərbaycan Böyük Britaniya ilə vergi məlumatlarının mübadiləsini müzakirə edib

    Maliyyə
    17:34

    Azərbaycanda süd vəzi xərçəngi xəstələrinin sayı açıqlanıb

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti