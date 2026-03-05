Dünya çempionatı: Azərbaycan - Macarıstan oyununu portuqaliyalı hakimlər idarə edəcək
Futbol
- 05 mart, 2026
- 14:27
Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət yığmasının dünya çempionatının seçmə mərhələsində Macarıstana qarşı keçirəcəyi oyunun hakim təyinatları bəlli olub.
"Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, C Liqasının 3-cü qrupunda keçiriləcək qarşılaşmanı Portuqaliyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.
Filipa Pereyra Kunya matçın baş hakimi olacaq. Ona yan xətt hakimləri Andreya Souza və Kristiana Moreyra Koşta kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Sara Alveş yerinə yetirəcək.
Qeyd edək ki, görüş martın 7-də, Bakı vaxtı ilə saat 17:30-da Felksutdakı "Panço Arena"da keçiriləcək.
Son xəbərlər
15:02
Vaqif Cavadov Avropanın daha bir tanınmış klubunun düşərgəsinə yollanmağı planlaşdırırFutbol
15:00
V "TUSİ" İnkubasiya proqramına qeydiyyat davam edirElm və təhsil
14:57
KİV: Fransa ABŞ-yə öz bazalarında qoşun yerləşdirməyə icazə veribDigər ölkələr
14:54
Özbəkistan İranın Naxçıvana zərbələrini qəbuledilməz hesab edirXarici siyasət
14:53
Foto
İranın Naxçıvana dron hücumu ilə bağlı hadisələrin gedişatı - ÜmumiləşdirməHadisə
14:47
Dörd Avropa ölkəsi Kipr adasına hərbi dəniz qüvvələri yerləşdirmək qərarına gəlibDigər ölkələr
14:45
İranın Naxçıvana dron hücumu nəticəsində xəsarət alanların şəxsiyyəti məlum olub - YENİLƏNİBSağlamlıq
14:38
YAP: İranın Naxçıvana dron hücumu xain təxribat cəhdidirDaxili siyasət
14:35