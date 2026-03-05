İlham Əliyev Naxçıvan aeroportuna dron hücumu WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Dünya çempionatı: Azərbaycan - Macarıstan oyununu portuqaliyalı hakimlər idarə edəcək

    Futbol
    • 05 mart, 2026
    • 14:27
    Dünya çempionatı: Azərbaycan - Macarıstan oyununu portuqaliyalı hakimlər idarə edəcək

    Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət yığmasının dünya çempionatının seçmə mərhələsində Macarıstana qarşı keçirəcəyi oyunun hakim təyinatları bəlli olub.

    "Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, C Liqasının 3-cü qrupunda keçiriləcək qarşılaşmanı Portuqaliyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək.

    Filipa Pereyra Kunya matçın baş hakimi olacaq. Ona yan xətt hakimləri Andreya Souza və Kristiana Moreyra Koşta kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını Sara Alveş yerinə yetirəcək.

    Qeyd edək ki, görüş martın 7-də, Bakı vaxtı ilə saat 17:30-da Felksutdakı "Panço Arena"da keçiriləcək.

