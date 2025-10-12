İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Didye Deşam Azərbaycan millisi ilə matçda fransalı futbolçulardan narazı qalıb

    Futbol
    • 12 oktyabr, 2025
    • 15:14
    Didye Deşam Azərbaycan millisi ilə matçda fransalı futbolçulardan narazı qalıb

    Fransa millisinin baş məşqçisi Didye Deşam DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində Azərbaycan yığması ilə keçirilmiş matçın ilk hissəsində futbolçulardan narazı qalıb.

    "Report" "RMC Sport"a istinadən xəbər verir ki, mütəxəssis birinci yarı başa çatandan sonra fasilə vaxtı paltardəyişmə otağında sərt çıxış edib.

    Deşam Mbappenin hər zamankı kimi mübarizə aparmasını istəyib:

    "Belə olmasa, biz rəqib üçün heç bir problem yaratmayacağıq. Sadəcə çıxılmaz vəziyyətə düşəcəyik. Sürətimizi artıranda onları çətin vəziyyətə salırıq. Bu templə nə onlar, nə də biz yorulacağıq. Siz bacardığınızın ən yaxşısını etməlisiniz".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi Parisdəki qarşılaşmada rəqibinə 0:3 hesabı ilə uduzub. Meydan sahibləri ilk hissədə yalnız 1 qol vura bilib.

    Fransa - Azərbaycan oyunu DÇ-2026 seçmə mərhələ Didye Deşam

    Son xəbərlər

    15:49

    İran Misirdə keçiriləcək "Sülh Sammiti"ndə təmsil olunmayacaq

    Region
    15:36

    Trampın səfəri zamanı Tel-Əviv aeroportu yük təyyarələrini qəbul etməyəcək

    Digər ölkələr
    15:16

    Əfqanıstanla toqquşmada Pakistanın 23 hərbçisi həlak olub, 29 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    15:14

    Didye Deşam Azərbaycan millisi ilə matçda fransalı futbolçulardan narazı qalıb

    Futbol
    15:02

    Ankara ilə Dəməşq arasında təhlükəsizlik məsələləri müzakirə olunub

    Region
    14:55

    Ukraynalı futbolçu Azərbaycan millisi ilə matçı buraxacaq

    Futbol
    14:51

    KİV: HƏMAS 20 girovu oktyabrın 12-də İsrailə təhvil verə bilər

    Digər ölkələr
    14:34

    Avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    14:18

    Husilər İsrailə qarşı hücumları dayandırmaq üçün şərt irəli sürüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti