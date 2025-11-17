DÇ-2026-nın final mərhələsində iştirak edəcək 48 millidən 32-si dəqiqləşib
Futbol
- 17 noyabr, 2025
- 09:39
2026-cı ildə ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatında indiyədək 32 millinin iştirakı rəsmiləşib.
"Report"un məlumatına görə, meydan sahibləri ilə yanaşı, Yaponiya, Yeni Zelandiya, İran, Argentina, Özbəkistan, Cənubi Koreya, İordaniya, Avstraliya, Braziliya, Ekvador, Uruqvay, Kolumbiya, Paraqvay, Mərakeş, Tunis, Misir, Əlcəzair, Qana, Kabo-Verde, Cənubi Afrika, Seneqal, Fil Dişi Sahili, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, İngiltərə, Fransa, Xorvatiya, Norveç və Portuqaliya da mundialda mübarizə aparacaqlar.
Qeyd edək ki, 2026-cı il iyunun 11-dən iyulun 19-dək keçiriləcək dünya çempionatına ümumilikdə 48 komanda qatılacaq.
Son xəbərlər
09:47
Prezident İlham Əliyev WTDC-25-in iştirakçılarına müraciət ünvanlayıbİKT
09:46
Saməddin Əsədov WTDC-25-in sədri seçilibİKT
09:39
DÇ-2026-nın final mərhələsində iştirak edəcək 48 millidən 32-si dəqiqləşibFutbol
09:26
DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə növbəti qarşılaşmalar keçiriləcəkFutbol
09:25
Bakıda MDB-də ilk dəfə Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı keçirilirİKT
09:22
Şəkidə evdə yanğın olub, bir nəfər ölübHadisə
09:20
Foto
Paytaxtda qışa hazırlıqla bağlı müşavirə keçirilibDaxili siyasət
09:17
ABB-dən metro istifadəçilərinə xüsusi fürsət!Maliyyə
09:16