    DÇ-2026-nın final mərhələsində iştirak edəcək 48 millidən 32-si dəqiqləşib

    Futbol
    • 17 noyabr, 2025
    • 09:39
    DÇ-2026-nın final mərhələsində iştirak edəcək 48 millidən 32-si dəqiqləşib

    2026-cı ildə ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatında indiyədək 32 millinin iştirakı rəsmiləşib.

    "Report"un məlumatına görə, meydan sahibləri ilə yanaşı, Yaponiya, Yeni Zelandiya, İran, Argentina, Özbəkistan, Cənubi Koreya, İordaniya, Avstraliya, Braziliya, Ekvador, Uruqvay, Kolumbiya, Paraqvay, Mərakeş, Tunis, Misir, Əlcəzair, Qana, Kabo-Verde, Cənubi Afrika, Seneqal, Fil Dişi Sahili, Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı, İngiltərə, Fransa, Xorvatiya, Norveç və Portuqaliya da mundialda mübarizə aparacaqlar.

    Qeyd edək ki, 2026-cı il iyunun 11-dən iyulun 19-dək keçiriləcək dünya çempionatına ümumilikdə 48 komanda qatılacaq.

    DÇ-2026 final mərhələsi ABŞ Kanada Meksika

