İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Ceyhun Sultanov: "İslandiya ilə oyunda düzgün hücumlar qura bilsək, yaxşı nəticə qazanacağıq"

    Futbol
    • 13 noyabr, 2025
    • 15:16
    Ceyhun Sultanov: İslandiya ilə oyunda düzgün hücumlar qura bilsək, yaxşı nəticə qazanacağıq
    Ceyhun Sultanov

    Azərbaycan millisi bu gün İslandiya ilə oyunda düzgün hücumlar qura biləcəyi təqdirdə yaxşı nəticə əldə edəcək.

    Bunu "Report" yığmanın sabiq futbolçusu Ceyhun Sultanov deyib.

    O, DÇ-2026-nın seçmə mərhələsi çərçivəsində baş tutacaq qarşılaşmada Azərbaycan millisinin şanslarını dəyərləndirib:

    "Oyunla bağlı çox söz deməyə ehtiyac yoxdur. Çünki bilirik ki, yenə müdafiə olunub, rəqibi əks-hücumda yaxalamağa çalışacağıq. Komandamız müdafiə olunmağı bacarır. Düşünürəm ki, əzmkar kollektivimiz var. Düzgün hücumlar da qura bilsək, yaxşı nəticə əldə edəcəyik. İslandiyaya ilk oyunda 0:5 hesabı ilə uduzmuşuq. Səfərdə sistemli futbol oynamamışdıq. Amma son üç oyuna baxanda görürük ki, Ayxan Abbasovun gəlişindən sonra müdafiə oluna bilirik. Əlbəttə, nəinki İslandiyaya, bizdən güclü rəqiblərə qarşı açıq futbol oynamaq çətindir. Millimizə uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, yaxşı nəticəyə nail ola biləcəyik".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan - İslandiya matçı bu gün 8-ci km qəsəbə stadionunda, saat 21:00-da start götürəcək.

    Azərbaycan millisi Ceyhun Sultanov İslandiya millisi DÇ-2026

    Son xəbərlər

    15:32

    Naxçıvanda yeni nəsil kassa aparatları ilə dövriyyə 24 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    15:31
    Rəy

    İran-ABŞ danışıqlarını istəyən "G7" – Tehran meydanda yenə tək qala bilər - ŞƏRH

    Analitika
    15:27

    AFFA İntizam Komitəsi bölgə təmsilçisini yarışlardan kənarlaşdırıb

    Futbol
    15:23
    Foto

    SOCAR-ın təşkilatçılığı ilə keçirilən rəsm müsabiqəsinə yekun vurulub

    Energetika
    15:16

    Ceyhun Sultanov: "İslandiya ilə oyunda düzgün hücumlar qura bilsək, yaxşı nəticə qazanacağıq"

    Futbol
    15:15

    Azərbaycan Rusiyaya heyva satışını 3 dəfəyə yaxın artırıb

    Biznes
    15:14

    Azadə Hüseynova: İslam Sivilizasiyası Mərkəzinin açılışı möhtəşəm hadisədir

    Digər ölkələr
    15:06

    Azərbaycan və Mərkəzi Asiya ölkələri investisiya tərəfdaşlığını genişləndirməyi razılaşdırıb

    İqtisadiyyat
    15:04

    TƏBİB: Son bir ayda 22 minə yaxın şəxs qrip əleyhinə peyvənd olunub

    Sağlamlıq
    Bütün Xəbər Lenti