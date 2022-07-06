Haqqımızda

Çempionlar Liqası: "Malmö" və "Lüdoqorets" qələbə qazanıb

Çempionlar Liqası: "Malmö" və "Lüdoqorets" qələbə qazanıb UEFA Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinə start verilib.
Futbol
6 İyul , 2022 00:36

UEFA Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinə start verilib.

"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə 8 qarşılaşma baş tutub.

Azərbaycan təmsilçisi "Qarabağ" Polşada "Lex"ə minimal hesabla uduzub - 0:1.

İsveç "Malmö"sü evdə İslandiya "Vikinqur"unu 3:2, Bolqarıstan "Lüdoqorets"i isə Monteneqro "Sutyeska"sını 2:0 hesabı ilə yenib.

İrlandiyanın "Şemrok Rovers" və Şimali Makedoniyanın "Şkupi" komandaları ilk matçda inamlı qələbə qazanıblar. Onlar müvafiq olaraq Malta "Hibernians"ını və Cəbəllütariq “Linkoln”unu üç cavabsız qolla üstələyiblər.

5 iyul

UEFA Çempionlar Liqası

İlk oyunlar

20:00. "Pünik" (Ermənistan) - ÇFR (Rumıniya) - 0:0

21:00. "Malmö” (İsveç) - "Vikinqur" (İslandiya) - 3:2

Qollar: Martin Olsson, 16. Ola Toivonen, 42. Veljko Birmançeviç, 84 - Kristal İnqason, 38. Helgi Qudyonsson, 90+3

21:45. "Lüdoqorets" (Bolqarıstan) - "Sutyeska" (Monteneqro) - 2:0

Qol: Aleks Santana, 75. Matias Tissera, 90+2

22:00. "Balikani" (Kosovo) - "Jalgiris" (Litva) - 1:1

Qol: Astrit Thaçi, 16 - Oliver Buff, 26

22:00. TNS (Uels) - “Linfild” (Şimali İrlandiya) - 1:0

Qol: Ryan Brobbel, 57

22:00. "Lex" (Polşa) - "Qarabağ" (Azərbaycan) - 1:0

Qol: Mikael İshak, 41

22:30. "Şemrok Rovers" (İrlandiya) - "Hibernians" (Malta) - 3:0

Qol: Ronan Finn, 26. Dylan Watts, 41. Rori Qaffney, 78

22:45. "Şkupi" (Şimali Makedoniya) - “Linkoln” (Cəbəllütariq) - 3:0

Qol: Mamadu Danfa, 12. Sunday Adetunji, 28. Skott Viseman, 62 (avtoqol)

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Лига чемпионов: "Мальме" и "Людогорец" одержали победы победили

Ən vacib xəbərlər

Azərbaycan İsraillə turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişi təsdiqləyib
Azərbaycan İsraillə turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişi təsdiqləyib
5 İyul , 2022 17:15
MN: Azərbaycan Ordusunun Ermənistanla dövlət sərhədində atəş açması yalandır
MN: "Azərbaycan Ordusunun Ermənistanla dövlət sərhədində atəş açması yalandır"
5 İyul , 2022 13:11
Azərbaycan Ukraynaya növbəti dəfə humanitar yardım göndərib - YENİLƏNİB
FotoAzərbaycan Ukraynaya növbəti dəfə humanitar yardım göndərib - YENİLƏNİB
5 İyul , 2022 10:00
Səfir: Azərbaycan indiyədək Ukraynaya 20 milyon dollarlıq humanitar yardım göndərib
Səfir: "Azərbaycan indiyədək Ukraynaya 20 milyon dollarlıq humanitar yardım göndərib"
5 İyul , 2022 09:08
İlham Əliyev: Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması prosesinə ABŞ-ın dəyərli töhfə verə biləcəyi qənaətindəyik
İlham Əliyev: "Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması prosesinə ABŞ-ın dəyərli töhfə verə biləcəyi qənaətindəyik"
4 İyul , 2022 16:55
Prezident İlham Əliyev Cozef Baydenə məktub göndərib
Prezident İlham Əliyev Cozef Baydenə məktub göndərib
4 İyul , 2022 16:48
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Azərbaycan liderinə zəng edib
Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Azərbaycan liderinə zəng edib
4 İyul , 2022 14:38
Prezident 2022-ci ilin dövlət büdcəsinə dəyişiklikləri təsdiqləyib
Prezident 2022-ci ilin dövlət büdcəsinə dəyişiklikləri təsdiqləyib
4 İyul , 2022 12:03
Deputatlara verilən bəzi pul təminatları ləğv edilib - EKSKLÜZİV
Deputatlara verilən bəzi pul təminatları ləğv edilib - EKSKLÜZİV
4 İyul , 2022 10:49
Azərbaycan hərbçisinin ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanılıb
Azərbaycan hərbçisinin ölümü ilə bağlı cinayət işi başlanılıb
2 İyul , 2022 16:50

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi