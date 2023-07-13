Haqqımızda

Çempionlar Liqası: I təsnifat mərhələsində ilk oyunlara yekun vurulub

Çempionlar Liqası: I təsnifat mərhələsində ilk oyunlara yekun vurulub UEFA Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinin ilk matçlarına yekun vurulub.
Futbol
13 İyul , 2023 00:31
Çempionlar Liqası: I təsnifat mərhələsində ilk oyunlara yekun vurulub

UEFA Çempionlar Liqasında I təsnifat mərhələsinin ilk matçlarına yekun vurulub.

"Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə 5 qarşılaşma baş tutub.

Günün ilk matçı Qazaxıstanda "Astana" və Gürcüstanın "Dinamo" (Tbilisi) komandası arasında olub. 2 qolun vurulduğu oyunda qalib müəyyənləşməyib.

Slovakiyada "Slovan" və Lüksemburqun "Svift Hesperange" klublarının iştirakı ilə oynanılan günün son dueli də eyni hesabla başa çatıb - 1:1.

UEFA Çempionlar Liqası
I təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar
12 iyul

18:00. "Astana" (Qazaxıstan) - "Dinamo" (Tbilisi, Gürcüstan) - 1:1
Qollar: Abat Aymbetov, 11 - Qabriel Siqua, 57

20:00. HIK (Finlandiya) - "Larne" (Şimali İrlandiya) - 1:0
Qol: Boyan Raduloviç, 3 (penalti)

21:00. "Haken" (İsveç) - TNS (Uels) - 3:1
Qollar: İbrahim Sadiq, 7. Mikkel Rüqor, 13. Even Hovland, 37 - Deklan Makmanus, 32

21:30. "Farul" (Rumıniya) - "Şerif" (Moldova) - 1:0
Qol: David Kiki, 56

22:30. "Slovan" (Slovakiya) - "Svift Hesperange" (Lüksemburq) - 1:1
Qollar: Vladimir Vayss, 25 - Dominik Ştolts, 22 (penalti)
Qırmızı vərəqə: Yuray Kutska, 45+6 ("Slovan")

Qeyd edək ki, I təsnifat mərhələsinin cavab oyunları 18-19 iyulda keçiriləcək.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Лига чемпионов УЕФА: подведены итоги первых встреч I квалификационного раунда

Ən vacib xəbərlər

Ərdoğan: Terrorla mübarizədə müttəfiqlərimizdən qəti və dəqiq addımlar gözləyirik
Ərdoğan: "Terrorla mübarizədə müttəfiqlərimizdən qəti və dəqiq addımlar gözləyirik"
12 İyul , 2023 19:00
Komissiya sədri: “Söyüdlüdə istismarın müvəqqəti dayandırılması təklif edilib, razılıq əldə olunub”
Komissiya sədri: “Söyüdlüdə istismarın müvəqqəti dayandırılması təklif edilib, razılıq əldə olunub”
12 İyul , 2023 16:30
İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Mərkəzi Nəbatat Bağında aparılan işlərlə tanış olublar - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Mərkəzi Nəbatat Bağında aparılan işlərlə tanış olublar - YENİLƏNİB
12 İyul , 2023 16:11
Prezident III Avropa Oyunlarında ən yüksək nəticələr göstərmiş Azərbaycan idmançılarını mükafatlandırıb - SƏRƏNCAM
Prezident III Avropa Oyunlarında ən yüksək nəticələr göstərmiş Azərbaycan idmançılarını mükafatlandırıb - SƏRƏNCAM
12 İyul , 2023 14:44
İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB
İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədrini qəbul edib - YENİLƏNİB
12 İyul , 2023 14:08
Tovuz döyüşlərində düşmənin mövqeləri “Harop” PUA-ları ilə dağıdılıb - YENİ GÖRÜNTÜLƏR
Tovuz döyüşlərində düşmənin mövqeləri “Harop” PUA-ları ilə dağıdılıb - YENİ GÖRÜNTÜLƏR
12 İyul , 2023 13:56
Vətəndaşın qanuni etiraz hüququnun istismar edilməsi yolverilməzdir - RƏY
"Vətəndaşın qanuni etiraz hüququnun istismar edilməsi yolverilməzdir" - RƏY
12 İyul , 2023 11:30
“Ermənistan bu nöqtəyə öz xoşu ilə gəlməyib” - RƏY
“Ermənistan bu nöqtəyə öz xoşu ilə gəlməyib” - RƏY
12 İyul , 2023 10:35
Ermənilər Azərbaycan Ordusunun Şuşa və Laçın istiqamətindəki mövqelərini atəşə tutub
Ermənilər Azərbaycan Ordusunun Şuşa və Laçın istiqamətindəki mövqelərini atəşə tutub
12 İyul , 2023 09:00
Prezident İlham Əliyev Gədəbəy hadisəsinin araşdırılması üçün aidiyyəti qurumlara bir həftə vaxt verib
Prezident İlham Əliyev Gədəbəy hadisəsinin araşdırılması üçün aidiyyəti qurumlara bir həftə vaxt verib
11 İyul , 2023 20:07

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi