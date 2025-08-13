Haqqımızda

Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan"ın iki oyununa təyinatlar açıqlanıb

Futbol
13 avqust 2025 10:06
“Araz-Naxçıvan”ın futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının ilkin mərhələsində keçirəcəyi ilk iki oyunu üçün təyinatlar bəlli olub.

Bu barədə "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından məlumat verilib.

F qrupunun matçları Avstriyada keçiriləcək və yalnız qrup lideri əsas mərhələyə vəsiqə qazanacaq.

27 avqust

19:00. "Araz-Naxçıvan" – Sparta Belfast" (Şimali İrlandiya)

Hakimlər: Qonsalo Felipe Santos Duarte (Portuqaliya), Orest Dutsyak (Ukrayna), Vladimir Sebek (Monteneqro).

Hakim-inspektor: Talal Daravşi (İsrail).

Time kepeer: Njeqoş Vuçanoviç (Avstriya).

Linz, NMS İdman Sarayı

28 avqust

19:00. "PYF Saltires" (Şotlandiya) – "Araz-Naxçıvan"

Hakimlər: Vladimir Sebek, Qonsalo Felipe Santos Duarte, Aleksandar Vangelov (Bolqarıstan).

Hakim-inspektor: Talal Daravşi.

Time kepeer: Njeqoş Vuçanoviç.

Linz, NMS İdman Sarayı

30 avqust

21:30. "Ljuti Krajişniçi" (Avstriya) – "Araz-Naxçıvan"

Linz. NMS İdman Sarayı.

