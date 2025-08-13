Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan"ın iki oyununa təyinatlar açıqlanıb

“Araz-Naxçıvan”ın futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının ilkin mərhələsində keçirəcəyi ilk iki oyunu üçün təyinatlar bəlli olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından məlumat verilib.
F qrupunun matçları Avstriyada keçiriləcək və yalnız qrup lideri əsas mərhələyə vəsiqə qazanacaq.
27 avqust
19:00. "Araz-Naxçıvan" – Sparta Belfast" (Şimali İrlandiya)
Hakimlər: Qonsalo Felipe Santos Duarte (Portuqaliya), Orest Dutsyak (Ukrayna), Vladimir Sebek (Monteneqro).
Hakim-inspektor: Talal Daravşi (İsrail).
Time kepeer: Njeqoş Vuçanoviç (Avstriya).
Linz, NMS İdman Sarayı
28 avqust
19:00. "PYF Saltires" (Şotlandiya) – "Araz-Naxçıvan"
Hakimlər: Vladimir Sebek, Qonsalo Felipe Santos Duarte, Aleksandar Vangelov (Bolqarıstan).
Hakim-inspektor: Talal Daravşi.
Time kepeer: Njeqoş Vuçanoviç.
Linz, NMS İdman Sarayı
30 avqust
21:30. "Ljuti Krajişniçi" (Avstriya) – "Araz-Naxçıvan"
Linz. NMS İdman Sarayı.