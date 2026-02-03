İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    "Çelsi"nin futbolçusu Londonun başqa klubuna keçib

    Futbol
    • 03 fevral, 2026
    • 09:24
    Çelsinin futbolçusu Londonun başqa klubuna keçib

    İngiltərənin "Vest Hem" klubu "Çelsi"nin futbolçusu Aksel Disasini icarəyə götürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə London təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Anlaşmaya əsasən, 27 yaşlı müdafiəçi mövsümün sonunadək bu komandada çıxış edəcək.

    Qeyd edək ki, 2025-ci ilin iyununda "Çelsi"yə keçən Aksel Disasi cari mövsüm meydana çıxmayıb. Onun "zadəganlar"la 2029-cu ilin yayınadək müqaviləsi var.

