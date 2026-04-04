Brunu Fernandeş Premyer Liqada ayın oyunçusu seçilməklə Ronaldunun rekorduna şərik olub
Futbol
- 04 aprel, 2026
- 17:13
"Mançester Yunayted"in kapitanı Brunu Fernandeş İngiltərə Premyer Liqasında ayın oyunçusu seçilməklə həmyerlisi Kriştianu Ronaldunun rekorduna şərik olub.
"Report" klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 31 yaşlı yarımmüdafiəçi martda keçirdiyi 4 oyunda 2 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalaraq karyerasında 6-cı dəfə bu mükafata layiq görülüb.
Fernandeş səsvermədə Ceyms Qarner, Morqan Gibbs-Uayt, Entoni Qordon, Aleks İvobi, David Raya və Denni Uelbeki qabaqlayıb. Premyer Liqa tarixində yalnız üç futbolçu - Serxio Aquero, Harri Keyn və Məhəmməd Salah bu mükafatı Fernandeşdən daha çox qazanıb.
Qeyd edək ki, Ronaldu ayın oyunçusu adına altıncı dəfə 2022-ci ilin aprelində, "Mançester Yunayted"dəki ikinci dönəmində layiq görülmüşdü.
