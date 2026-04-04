    Brunu Fernandeş Premyer Liqada ayın oyunçusu seçilməklə Ronaldunun rekorduna şərik olub

    "Mançester Yunayted"in kapitanı Brunu Fernandeş İngiltərə Premyer Liqasında ayın oyunçusu seçilməklə həmyerlisi Kriştianu Ronaldunun rekorduna şərik olub.

    "Report" klubun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 31 yaşlı yarımmüdafiəçi martda keçirdiyi 4 oyunda 2 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalaraq karyerasında 6-cı dəfə bu mükafata layiq görülüb.

    Fernandeş səsvermədə Ceyms Qarner, Morqan Gibbs-Uayt, Entoni Qordon, Aleks İvobi, David Raya və Denni Uelbeki qabaqlayıb. Premyer Liqa tarixində yalnız üç futbolçu - Serxio Aquero, Harri Keyn və Məhəmməd Salah bu mükafatı Fernandeşdən daha çox qazanıb.

    Qeyd edək ki, Ronaldu ayın oyunçusu adına altıncı dəfə 2022-ci ilin aprelində, "Mançester Yunayted"dəki ikinci dönəmində layiq görülmüşdü.

    19:11

    Azərbaycan Gürcüstandan gübrə tədarükünü 16 dəfə artırıb

    ASK
    19:06

    Vinisius Junior "Real"la yeni müqavilə imzalamağa yaxındır

    Futbol
    19:05

    Tatarıstanda zavodda baş verən yanğında ölənlərin sayı 11-ə çatıb

    Region
    19:03

    İran ABŞ-nin atəşkəs təklifi ilə razılaşmayıb və yekun sülh tələb edib

    Digər ölkələr
    18:55

    İsrail Tehranın üç hava limanına zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    18:50

    Maka Boçorişvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığın daha da gücləndirilməsinə ümid edir

    Xarici siyasət
    18:46
    Foto

    Tbilisidə Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə lanç verilib

    Xarici siyasət
    18:45
    Foto

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində YAP ərazi ilk partiya təşkilatına yeni sədr və sədr müavini seçilib

    ASK
    18:40
    Foto

    TÜRKSOY-un Baş Katibi: "1926-cı ildə Bakıda keçirilən Türkoloji Qurultay türk dünyasının birliyi yolunda əhəmiyyətli mərhələ olub"

    Xarici siyasət
