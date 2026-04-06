Braziliyanın "Korintians" klubu baş məşqçi Dorival Juniorla yollarını ayırıb
Futbol
- 06 aprel, 2026
- 10:52
Braziliyanın "Korintians" klubu baş məşqçisi Dorival Junior və onun köməkçilərini istefaya göndərib.
"Report" kluba istinadən xəbər verir ki, məşq prosesinə müvəqqəti olaraq 20 yaşlılardan ibarət komandanın baş məşqçisi Uilyam Batista rəhbərlik edəcək.
Dorival Juniorun rəhbərliyi dövründə komanda 2025-ci il Braziliya Kuboku və 2026-cı il Superkubokunun qalibi olub.
Qeyd edək ki, 2025-ci ilin aprelindən komandaya rəhbərlik edən mütəxəssisin müqaviləsinin müddəti 2026-cı ilin sonuna qədər idi. Onun rəhbərliyi altında "Korintians" 63 matçda 26 qələbə qazanıb, 19 heç-heçə edib və 18 dəfə məğlub olub.
