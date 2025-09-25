Braziliyalı futbolçu Avropa Liqasının tarixinə düşüb
Futbol
- 25 sentyabr, 2025
- 09:06
Fransanın "Nitsa" klubunun futbolçusu Dante UEFA Avropa Liqasının tarixinə düşüb.
"Report"un məlumatına görə, braziliyalı müdafiəçi buna İtaliya təmsilçisi "Roma"ya qarşı keçirdikləri əsas mərhələnin I turunun oyununda iştirak etməklə nail olub.
O, turnirdə iştirak edən ən yaşlı oyunçu adına sahib çıxıb. Dante bunu 41 yaş, 11 ay, 6 günündə bacarıb.
Qeyd edək ki, "Nitsa" rəqibinə 1:2 hesabı ilə uduzub.
