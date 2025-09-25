Braziliyalı futbolçu Avropa Liqasının tarixinə düşüb

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    Fransanın "Nitsa" klubunun futbolçusu Dante UEFA Avropa Liqasının tarixinə düşüb.

    "Report"un məlumatına görə, braziliyalı müdafiəçi buna İtaliya təmsilçisi "Roma"ya qarşı keçirdikləri əsas mərhələnin I turunun oyununda iştirak etməklə nail olub.

    O, turnirdə iştirak edən ən yaşlı oyunçu adına sahib çıxıb. Dante bunu 41 yaş, 11 ay, 6 günündə bacarıb.

    Qeyd edək ki, "Nitsa" rəqibinə 1:2 hesabı ilə uduzub.

