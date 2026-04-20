    "Börnli"nin hücumçusu Armando Broya "Barselona"ya təklif edilib

    • 20 aprel, 2026
    • 14:51
    Börnlinin hücumçusu Armando Broya Barselonaya təklif edilib

    İngiltərənin "Börnli" klubunun futbolçusu Armando Broya karyerasını İspaniyada davam etdirə bilər.

    "Report" "Fichajes" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı forvard agentlər vasitəsi ilə "Barselona"ya təklif olunub.

    Kataloniya təmsilçisi öz növbəsində hücum xəttini gücləndirmək üçün əlverişli variantlar axtarmağa davam edir. Ölkə çempionu hazırkı iqtisadi vəziyyət fonunda icarə müqavilələrinə və ya ucuz transferlərə də diqqət yetirir.

    Albaniyalı oyunçu Broya da "Barselona"ya keçmək istədiyini bildirib.

    Xatırladaq ki, Armando Broya cari mövsüm 24 oyunda 1 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Son xəbərlər

    20:58

    Makron: Hörmüz boğazında açılan atəşin hədəfi Fransa olmayıb

    Digər ölkələr
    20:51

    ABŞ Livan və İsrail arasında atəşkəsin uzadılması üzərində işləyir

    Digər ölkələr
    20:48

    İraq 10 ildən sonra Suriya ilə sərhəd keçid məntəqəsini açıb

    Digər ölkələr
    20:40

    Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudub

    Xarici siyasət
    20:25

    Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edir

    Xarici siyasət
    20:20

    Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    20:15
    Foto

    XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunub

    Hərbi
    20:12
    Foto
    Video

    İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıb

    İnfrastruktur
    20:06

    Pezeşkian: ABŞ İranın təslim olmasını istəyir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti