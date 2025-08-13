Bolqarıstan klubunun futbolçusu: "Sabahkı matça tam hazırıq"

"Levski" "Sabah"la oyuna tam hazırdır.
"Report"un məlumatına görə, bunu Bolqarıstanın "Levski" komandasının futbolçusu Qasper Trdin "Sabah"a qarşı keçirəcəkləri UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab oyunundan öncə mətbuat konfransında deyib.
Yarımmüdafiəçi sabahkı oyuna ciddi hazırlaşdıqlarını bildirib:
"Baş məşqçimizin bütün tapşrıqlarını yerinə yetirməyə tam hazırıq. İnanırıq ki, Bakıdakı matçda da qələbə bizimlə olacaq. Sabahkı görüşə 100 faiz hazırıq".
Qeyd edək ki, "Sabah" - "Levski" görüşü avqustun 14-də, saat 20:00-da "Bank Respublika Arena"da keçiriləcək. Bolqarıstanda baş tutan ilk qarşılaşmada meydan sahibləri bir cavabsız qolla qalib gəlib.