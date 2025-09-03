İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    "Birbaşa Bakı"nın baş məşqçisi: "Çempionlar Liqasında məqsədimiz mümkün qədər irəli getməkdir"

    Futbol
    • 03 sentyabr, 2025
    • 15:59
    Birbaşa Bakının baş məşqçisi: Çempionlar Liqasında məqsədimiz mümkün qədər irəli getməkdir

    Azərbaycanı minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında təmsil edəcək "Birbaşa Bakı"nın məqsədi mümkün qədər irəli getməkdir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında komandanın baş məşqçisi Marius Mitu deyib.

    Rumıniyalı mütəxəssis bəzi komandaları tanıdıqlarını bildirib:

    "Komanda hər məşqdə irəliləyir, biz düzgün yoldayıq. Məqsədimiz Çempionlar Liqasında mümkün qədər irəli getməkdir. Artıq əvvəlki turnirdən bəzi komandaları tanıyırıq. Qrupumuzda yer alan Rumıniya təmsilçisi də ən yaxşılardandır".

    O, əvvəlki heyəti qoruyub saxlamağa çalışdıqlarını söyləyib:

    "Çətin olsa da, qrupdan çıxmaq istəyirik. Komandada yaxşı ab-hava var. Hər məşqdə çox çalışırıq. Heyəti qoruyub saxlamağa və eyni sistemlə işləməyə çalışdıq. Bu çətin turnir üçün hər kəsə ehtiyacımız olacaq".

    Qeyd edək ki, "Birbaşa Bakı" F qrupunda "Red Star Belqrad" (Serbiya), "Portu" (Portuqaliya) və "Rımniku Vılça" (Rumıniya) komandaları ilə mübarizə aparacaq. 

    Çempionlar Liqası sentyabrın 17-dən 21-nə qədər Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyadakı Boyana Futbol Mərkəzində təşkil olunacaq.

    minifutbol "Birbaşa Bakı" klubu Çempionlar Liqası

    Son xəbərlər

    16:04

    "Bank of Baku" 40 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    16:03

    Oğuzda qanunsuz yolla ağac kömürü istehsal edən quyular aşkarlanıb

    Hadisə
    16:01

    Azərbaycan və Ermənistandan Gürcüstana qanunsuz keçməyə cəhd edən şəxslər saxlanılıb

    Region
    16:00

    Bəzi yerlərdə leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    16:00
    Rəy

    Sepah Xaməneinin nüfuzuna zərər vurur – Zəngəzur yoluna daş atan "qvardiya" - ŞƏRH

    Analitika
    15:59

    "Birbaşa Bakı"nın baş məşqçisi: "Çempionlar Liqasında məqsədimiz mümkün qədər irəli getməkdir"

    Futbol
    15:57

    Səfir: Azərbaycan İordaniya ilə tikinti və mənzil sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdır

    Xarici siyasət
    15:46

    ADY: Ölkədaxili sərnişin daşımaları 20 % artıb

    İnfrastruktur
    15:34

    Sabah Salyanda 4 minə yaxın abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti