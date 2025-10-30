"Beşiktaş"ın sabiq futbolçusu Rumıniya klubunu çalışdıracaq

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Futbol
    • 30 oktyabr, 2025
    • 22:59
    Beşiktaşın sabiq futbolçusu Rumıniya klubunu çalışdıracaq

    Rumıniya millisinin və Türkiyənin "Beşiktaş" klubunun sabiq futbolçusu Daniel Pankunun yeni iş yeri müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, o, ölkəsində "Kluj" komandasına baş məşqçi təyin olunub.

    48 yaşlı mütəxəssis son olaraq Rumıniyanın 21 yaşadək futbolçulardan ibarət yığmasını çalışdırıb.

    "Kluj" kollektivi hazırda ölkə çempionatında 13-cü sırada qərarlaşıb.

    Qeyd edək ki, D.Panku 2002-2006-cı illərdə "Beşiktaş"da çıxış edib, Türkiyə çempionu olub.

