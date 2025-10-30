"Beşiktaş"ın sabiq futbolçusu Rumıniya klubunu çalışdıracaq
Futbol
- 30 oktyabr, 2025
- 22:59
Rumıniya millisinin və Türkiyənin "Beşiktaş" klubunun sabiq futbolçusu Daniel Pankunun yeni iş yeri müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, o, ölkəsində "Kluj" komandasına baş məşqçi təyin olunub.
48 yaşlı mütəxəssis son olaraq Rumıniyanın 21 yaşadək futbolçulardan ibarət yığmasını çalışdırıb.
"Kluj" kollektivi hazırda ölkə çempionatında 13-cü sırada qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, D.Panku 2002-2006-cı illərdə "Beşiktaş"da çıxış edib, Türkiyə çempionu olub.
Son xəbərlər
23:42
Foto
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə alınan musiqi alətlərinin təqdimatı olubMədəniyyət siyasəti
23:37
Vilnüs aeroportu hava şarlarına görə yenidən bağlanıbDigər ölkələr
23:24
Vens: ABŞ-nin vaxtaşırı nüvə sınaqları keçirməsinə ehtiyac varDigər ölkələr
23:09
AP: Tramp illik qaçqın qəbulu limitini 7 500-ə endiribDigər ölkələr
22:59
"Beşiktaş"ın sabiq futbolçusu Rumıniya klubunu çalışdıracaqFutbol
22:49
Foto
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə uşaq evlərinin komandaları arasında minifutbol turniri təşkil olunubSosial müdafiə
22:46
BMT Trampın nüvə sınaqları barədə göstərişini şərh edibDigər ölkələr
22:29
Alyaska sahillərində 5,4 maqnitudalı zəlzələ baş veribDigər ölkələr
22:15