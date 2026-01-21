İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Belçika klubunun futbolçularını daşıyan təyyarə Astana hava limanında problemlə üzləşib

    Futbol
    • 21 yanvar, 2026
    • 18:08
    Belçika klubunun futbolçularını daşıyan təyyarə Astana hava limanında problemlə üzləşib

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində Qazaxıstanın "Kayrat" komandası ilə oyun üçün Astanaya səfər edən Belçikanın "Brügge" klubu matçdan sonra hava limanda problemlə üzləşib.

    "Report" "Het Laatste Nieuws" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, Belçika kollektivi təyyarələrinin mühərriklərinin donması səbəbindən havaya qalxa bilməyib.

    Komanda bu səbəbdən hava limanında təxminən 5 saat gözləməli olub.

    Qeyd edək ki, "Kayrat" - "Brügge" matçı qonaq komandanın 4:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Futbol Belçika təyyarə Çempionlar Liqası Qazaxıstan

