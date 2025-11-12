İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    "Bavariya" qapıçısı ilə müqavilə müddətinin uzadılmasına çalışır

    Futbol
    • 12 noyabr, 2025
    • 16:00
    Almaniyanın "Bavariya" klubu qapıçı Manuel Noyerlə müqavilə müddətinin uzadılmasına çalışır.

    "Report" "Bild"ə istinadən xəbər verir ki, təcrübəli qolkiper 2027-ci ildə də komandada qala bilər.

    Lakin qapıçının son qərarı sağlamlıq durumundan asılı olaraq verəcəyi bildirilib. Bir müddət əvvəl klub Noyerlə müqavilə müddətini 2026-cı ilin yayına qədər uzatdığını açıqlamışdı.

    Qeyd edək ki, M.Noyer 2011-ci ildən Münhen təmsilçisində çıxış edir. Bu müddət ərzində o, bütün turnirlərdə 575 oyun keçirib və 469 qol buraxıb. Qapıçı cari mövsümdə meydana çıxdığı 14 matça 10 qol buraxıb. "Bavariya" hazırda 28 xalla Bundesliqanın turnir cədvəlində birinci yerdə qərarlaşıb. "Transfermarkt" portalı qapıçını 4 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.

