İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Bavariya" 2025-ci ildə vurulan qolların sayına görə Avropanın aparıcı beş liqasında liderdir

    Futbol
    • 29 dekabr, 2025
    • 16:23
    Bavariya 2025-ci ildə vurulan qolların sayına görə Avropanın aparıcı beş liqasında liderdir

    Almaniyanın "Bavariya" klubu 2025-ci ildə vurulan qolların sayına görə Avropanın aparıcı beş liqasında liderdir.

    "Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, Münhen təmsilçisi başa çatmaqda olan təqvim ilində Bundesliqada 107 qol vurub.

    Bu, top-5 liqada ən yaxşı nəticədir. Mütləq rekord da məhz "Bavariya"ya məxsusdur. Komanda 2021-ci ildə 116 dəfə rəqib qapılarına yol tapmışdı.

    Qeyd edək ki, "Bavariya" hazırda 15 oyundan sonra 41 xalla Bundesliqada liderdir.

    Bavariya Bundesliqa Qol sayı

    Son xəbərlər

    17:13

    Azərbaycan Taekvondo Federasiyası "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr olunan dəyirmi masa keçirib

    Fərdi
    17:02
    Foto

    Prezident İlham Əliyev "Bakı Ağ Şəhər"də olub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    17:00
    Foto

    Azərbaycanda "İqtisadi jurnalistikanın inkişafına dəstək proqramı" yekunlaşıb

    Maliyyə
    16:51

    "Şəfa"nın baş məşqçisi: "Çempionluq üçün uyğun şərait yaradılıb və büdcə ayrılıb"

    Futbol
    16:45

    Bakıda və bölgələrdə külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    16:43
    Rəy

    Əməkdaşlığın inkişafına mane olan "907-ci düzəliş" –  bu qərəzlə vidalaşmağın yetişən zamanı - ŞƏRH

    Analitika
    16:42
    Foto

    Tbilisidə Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyinə həsr olunmuş klassik musiqi gecəsi keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    16:39

    Ali təhsildə bəzi ixtisas proqramlarına gender bərabərliyi ilə bağlı seçmə fənlər daxil edilə bilər

    Elm və təhsil
    16:37

    A Seriyası komandası baş məşqçisi ilə müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti