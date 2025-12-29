"Bavariya" 2025-ci ildə vurulan qolların sayına görə Avropanın aparıcı beş liqasında liderdir
Almaniyanın "Bavariya" klubu 2025-ci ildə vurulan qolların sayına görə Avropanın aparıcı beş liqasında liderdir.
"Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, Münhen təmsilçisi başa çatmaqda olan təqvim ilində Bundesliqada 107 qol vurub.
Bu, top-5 liqada ən yaxşı nəticədir. Mütləq rekord da məhz "Bavariya"ya məxsusdur. Komanda 2021-ci ildə 116 dəfə rəqib qapılarına yol tapmışdı.
Qeyd edək ki, "Bavariya" hazırda 15 oyundan sonra 41 xalla Bundesliqada liderdir.
