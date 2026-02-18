Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsi başlayır
Futbol
- 18 fevral, 2026
- 09:36
Baskbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinə bu gün start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.
Saat 16:00-da "Ordu" "Sumqayıt"la, 19:00-da isə "Sabah" "Quba" ilə üz-üzə gələcək. Hər iki görüş Bakı İdman Sarayında baş tutacaq.
Fevralın 19-da "Gəncə" - "Neftçi" və "Abşeron Lions" - "Şəki" oyunları təşkil olunacaq.
Xatırladaq ki, "Ordu" - "Sumqayıt" cütünün qalibi "Sabah" - "Quba" duelinin güclüsü ilə oynayacaq. "Gəncə" - "Neftçi" duelində sevinən tərəf isə "Abşeron Lions" - "Şəki" qarşılaşmasının qalibi ilə qarşılaşacaq.
Son xəbərlər
10:01
Aviasiya Təhlükəsizliyi üzrə Aeroport İdarələrarası Komissiyasının növbəti iclası keçirilibİnfrastruktur
09:53
XXV Qış Olimpiya Oyunları: Azərbaycan təmsilçisi bu gün mübarizəyə qoşulurFərdi
09:48
Fərid Şəfiyev: Azərbaycan xarici siyasətini bağlılıq və şaxələndirməyə əsaslanaraq həyata keçirirXarici siyasət
09:46
Apellyasiya Komitəsi şahmat üzrə Azərbaycan çempionatında keçirilmiş partiyanın nəticəsini dəyişibFərdi
09:41
Gömrük xərcləri artsa da "Li Auto" qiymətləri sabit saxlayırBiznes
09:40
Video
Baku TV 8 yaşını qeyd edirMedia
09:39
BMTM sədri: Mərkəzi Asiya Azərbaycan üçün yalnız qonşu deyil, həm də təbii tərəfdaşdırRegion
09:36
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsi başlayırFutbol
09:27
Video