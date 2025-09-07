"Barselona"nın sabiq futbolçusu karyerasını İranda davam etdirəcək
Futbol
- 07 sentyabr, 2025
- 15:37
İspaniyanın "Barselona" klubunun sabiq futbolçusu Munir Əl-Haddadi karyerasını İranda daval etdirəcək.
"Report"un məlumatına görə, 30 yaşlı hücumçu "İstiqlal" komandasında çıxış edəcək.
Onun müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, "Barselona"nın yetirməsi son olaraq İspaniyada "Leqanes"in formasını geyinib.
