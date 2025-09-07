İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    "Barselona"nın sabiq futbolçusu karyerasını İranda davam etdirəcək

    Futbol
    • 07 sentyabr, 2025
    • 15:37
    İspaniyanın "Barselona" klubunun sabiq futbolçusu Munir Əl-Haddadi karyerasını İranda daval etdirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, 30 yaşlı hücumçu "İstiqlal" komandasında çıxış edəcək. 

    Onun müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, "Barselona"nın yetirməsi son olaraq İspaniyada "Leqanes"in formasını geyinib.

