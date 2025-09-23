"Barselona"nın müdafiəçisi məşqlərə başlayıb
Futbol
- 23 sentyabr, 2025
- 17:34
İspaniyanın "Barselona" klubunun müdafiəçisi Aleks Balde komanda ilə birgə məşqlərə başlayıb.
"Report" "Sport.es"ə istinadən xəbər verir ki, futbolçu sentyabrın əvvəlində məşq zamanı sol ayağının diz vətərindən zədə almışdı.
Müdafiəçinin əvvəlki əzələ problemlərini nəzərə alan məşqçilər heyəti risk etməməyi və ona tam bərpa üçün kifayət qədər vaxt verməyi qərara alıb.
A.Balde sentyabrın 25-də baş tutacaq "Ovyedo" ilə matçı buraxacaq. Onun üç gün sonra keçirləcək "Real Sosyedad"la görüşdə iştirakı da sual altındadır.
21 yaşlı futbolçunun oktyabrın 1-də, "Barselona"nın UEFA Çempionlar Liqasında PSJ-yə qarşı keçirəcəyi matçda meydana çıxacağı gözlənilir.
