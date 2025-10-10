İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    "Barselona"nın futbolçusu zədə səbəbindən İspaniya millisinin heyətindən çıxarılıb

    Futbol
    • 10 oktyabr, 2025
    • 18:21
    Barselonanın futbolçusu zədə səbəbindən İspaniya millisinin heyətindən çıxarılıb

    İspaniya millisinin yarımmüdafiəçisi Daniel Olmo zədə səbəbindən yığmanın heyətindən çıxarılıb.

    "Report" xəbər verir ki, "Barselona"nın futbolçusuna sol baldır əzələsinin zədəsi diaqnozu qoyulub.

    Qeyd edək ki, İspaniya millisi oktyabrın 11-də Gürcüstan, 3 gün sonra isə Bolqarıstanla qarşılaşacaq.

    Dani Olmo İspaniya millisi zədə

