"Barselona"nın futbolçusu zədə səbəbindən İspaniya millisinin heyətindən çıxarılıb
Futbol
- 10 oktyabr, 2025
- 18:21
İspaniya millisinin yarımmüdafiəçisi Daniel Olmo zədə səbəbindən yığmanın heyətindən çıxarılıb.
"Report" xəbər verir ki, "Barselona"nın futbolçusuna sol baldır əzələsinin zədəsi diaqnozu qoyulub.
Qeyd edək ki, İspaniya millisi oktyabrın 11-də Gürcüstan, 3 gün sonra isə Bolqarıstanla qarşılaşacaq.
