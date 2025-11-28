İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Barselona"nın futbolçusu La Liqada növbəti oyunu buraxacaq

    Futbol
    • 28 noyabr, 2025
    • 19:31
    İspaniya təmsilçisi "Barselona"nın müdafiəçisi Ronald Arauxo La Liqanın XIV turunda "Alaves"ə qarşı keçiriləcək matçı buraxacaq.

    "Report" "AS" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, buna 26 yaşlı futbolçunun mədəsində infeksiya aşkarlanması səbəb olub.

    O, bir müddət müalicə almaq məcburiyyətində qalacaq.

    Qeyd edək ki, "Barselona" - "Alaves" matçı noyabrın 29-da "Kamp Nou"da keçiriləcək

    Futbol "Barselona" Ronald Arauxo La Liqa

