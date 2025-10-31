İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    "Barselona" komandası "Kamp Nou" stadionuna qayıdır

    Futbol
    • 31 oktyabr, 2025
    • 14:58
    Barselona komandası Kamp Nou stadionuna qayıdır

    İspaniyanın "Barselona" komandası "Kamp Nou" stadionuna qayıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kataloniya təmsilçisi məlumat yayıb.

    Noyabrın 7-də bu arenada futbolçuların açıq məşqi baş tutacaq. Hazırlıq prosesini təxminən 23 min tamaşaçının izləyəcəyi gözlənilir.

    Qeyd edək ki, "Barselona" sonuncu dəfə 2022/2023 mövsümündə bu arenada oynayıb. Daha sonra stadionda yenidənqurma işləri başlayıb.

