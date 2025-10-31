"Barselona" komandası "Kamp Nou" stadionuna qayıdır
İspaniyanın "Barselona" komandası "Kamp Nou" stadionuna qayıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Kataloniya təmsilçisi məlumat yayıb.
Noyabrın 7-də bu arenada futbolçuların açıq məşqi baş tutacaq. Hazırlıq prosesini təxminən 23 min tamaşaçının izləyəcəyi gözlənilir.
Qeyd edək ki, "Barselona" sonuncu dəfə 2022/2023 mövsümündə bu arenada oynayıb. Daha sonra stadionda yenidənqurma işləri başlayıb.
