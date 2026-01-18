İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Barselona"nın braziliyalı futbolçusu zədələnib

    Futbol
    • 18 yanvar, 2026
    • 14:15
    Barselonanın braziliyalı futbolçusu zədələnib

    İspaniyanın "Barselona" klubunun braziliyalı futbolçusu Rafinya zədələnib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kataloniya təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    30 yaşlı futbolçu bu həftə aldığı zədə səbəbindən XX turda səfərdə üz-üzə gələcəkləri "Real Sosyedad"la matçda meydana çıxmayacaq. Futbolçunun sağalma müddəti barədə məlumat verilməyib.

    Qeyd edək ki, "Barselona" hazırda La Liqanın turnir cədvəlində 49 xalla ilk pillədə yer alıb.

    "Barselona" Rafinya "Real Sosyedad" klubu

