"Barselona" klub tarixinin rekordunu təkrarlayıb
Futbol
- 29 sentyabr, 2025
- 09:07
"Barselona" klub tarixinin rekordunu təkrarlayıb.
"Report" İspaniya təmsilçisinin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komanda buna La Liqanın VII turunda "Real Sosyedad"ı məğlub etməklə nail olub.
Son ölkə çempionu bütün yarışlarda ardıcıl 44-cü matçda qol vurub. Əvvəlki rekord 1942-ci ilin noyabrından 1944-cü ilin fevralınadək Xuan Xose Noqesin baş məşqçi olduğu dönəmə təsadüf edib. Kataloniyalılar həmin vaxt 44 qarşılaşmanın hər birində fərqlənib.
Qeyd edək ki, "Barselona" "Real Sosyedad"ı 2:1 hesabı ilə üstələyib.
