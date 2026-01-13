"Barselona" Joau Kanselunun transferini açıqlayıb
Futbol
- 13 yanvar, 2026
- 16:39
İspaniyanın "Barselona" klubu portuqaliyalı müdafiəçi Joau Kanselunu heyətinə qatdığını rəsmən elan edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.
Kataloniya təmsilçisi 31 yaşlı futbolçunu cari mövsümün sonuna qədər icarəyə götürüb. Müqavilənin maliyyə detalları açıqlanmır. Kanselu müqavilə ilə Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Hilal" klubuna məxsusdur.
2024-cü ilin yayından "Əl-Hilal"da çıxış edən J.Kanselu daha əvvəl də "Barselona"da forma geyinib.
Qeyd edək ki, müdafiəçi cari mövsümdə "Əl-Hilal"ın heyətində bütün turnirlərdə 6 oyun keçirib, 1 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. "Transfermarkt" portalı portuqaliyalı oyunçunun bazar dəyərini 10 milyon avro qiymətləndirir.
Son xəbərlər
16:48
İranın Almaniya, Fransa və Niderlanddakı səfirləri bu ölkələrin XİN-ə çağırılıbRegion
16:46
"ARB" kanalının yayımı 3 saatlıq dayandırılacaqMedia
16:46
Beş il ərzində Ağdərədəki "Dəmirli" mis yatağından Çinə 1,6 milyard manatlıq məhsul ixrac olunacaqSənaye
16:45
"Mentor Klinika" layihəsi çərçivəsində Şamaxıda ilk dəfə travmatoloji əməliyyat icra olunubSağlamlıq
16:39
Bu il Ağdərənin Çıldıran kəndində daha 30 ev bərpa ediləcəkDaxili siyasət
16:39
"Barselona" Joau Kanselunun transferini açıqlayıbFutbol
16:39
Əməliyyatda texniki qüsur səbəbindən xəstənin ölümündə təqsirləndirilən həkimin məhkəməsi başlayıbHadisə
16:37
Şirin su uğrunda mübarizə: qlobal risklər və Azərbaycanın reallığı - TƏHLİLAnalitika
16:37
Foto