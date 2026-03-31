"Barselona" Jerar Martinlə müqavilənin müddətini uzatmaq üçün danışıqlara başlayıb
Futbol
- 31 mart, 2026
- 15:48
İspaniyanın "Barselona" klubu futbolçusu Jerar Martinlə müqavilənin müddətini uzatmaq istəyir.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi hazırda 24 yaşlı müdafiəçi ilə danışıqlar aparır.
Yeni sözləşmənin müddətinin 2031-ci ilin yayınadək nəzərdə tutulacağı gözlənilir.
Xatırladaq ki, Jerar Martin cari mövsüm bütün turnirlərdə 41 oyuna çıxıb, 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayınadək qüvvədədir.
