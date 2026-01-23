İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    "Barselona" futbolçusunu 120 milyon avroya satmaqdan imtina edib

    Futbol
    • 23 yanvar, 2026
    • 16:09
    Barselona futbolçusunu 120 milyon avroya satmaqdan imtina edib

    İspaniyanın "Barselona" klubu futbolçusu Rafinya üçün Səudiyyə Ərəbistanı təmsilçisi "Neom"un göndərdiyi təklifi rədd edib.

    "Report" "Fichajes"ə istinadən xəbər verir ki, hazırkı ölkə çempionu braziliyalı vingeri 120 milyon avroya satmaq istəməyib.

    Kataloniya klubu oyunçunu əsas hesab üzvü hesab etdiyi üçün bu addımı atıb.

    Qeyd edək ki, 2022-ci ildən "Barselona"da çıxış edən Rafinya cari mövsüm 19 matçda 11 qol və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

