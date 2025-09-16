"Barselona" ev oyununu yenə "Kamp Nou"da keçirə bilməyəcək

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Futbol
    • 16 sentyabr, 2025
    • 19:46
    İspaniyanın "Barselona" komandası ev oyununu yenə "Kamp Nou"da keçirə bilməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. 

    Kataloniyalılar La Liqanın V turunda "Xetafe"ni 6000 azarkeş tutumuna malik "Estadi Yohan Kroyff" stadionunda qəbul edəcəklər.

    kamp nou Futbol La Liqa "Barselona"

