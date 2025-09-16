"Barselona" ev oyununu yenə "Kamp Nou"da keçirə bilməyəcək
Futbol
- 16 sentyabr, 2025
- 19:46
İspaniyanın "Barselona" komandası ev oyununu yenə "Kamp Nou"da keçirə bilməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Kataloniyalılar La Liqanın V turunda "Xetafe"ni 6000 azarkeş tutumuna malik "Estadi Yohan Kroyff" stadionunda qəbul edəcəklər.
