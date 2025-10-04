"Barselona" Erlinq Holannı transfer etmək üçün bir neçə oyunçusu ilə vidalaşmağa hazırdır
Futbol
- 04 oktyabr, 2025
- 10:45
İspaniyanın "Barselona" klubu İngiltərə təmsilçisi "Mançester Siti"də çıxış edən Erlinq Holannı transfer etmək üçün bir neçə oyunçusu ilə vidalaşmağa hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "El Nacional" nəşri məlumat yayıb.
Kataloniya təmsilçisi norveçlə hücumçu ilə ciddi şəkildə maraqlanır.
Klub prezidenti Xuan Laporta heyəti gecləndirmək fikrindədir və 24 yaşlı oyunçunu transfer etməyi düşünür. "Barselona" bu səbəbdən Ronald Arauxo, Dani Olmo və Fermin Lopesi satmağa da hazırdır.
Qeyd edək ki, Erlinq Holann cari mövsüm "Mançester Siti"də bütün turnirlərdə səkkiz oyuna çıxıb, 11 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
