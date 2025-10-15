"Barselona" De Yonqla müqavilənin müddətini uzadıb
Futbol
- 15 oktyabr, 2025
- 16:10
İspaniyanın "Barselona" klubu yarımmüdafiəçisi Frenki de Yonqla müqavilənin müddətini uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Kataloniya təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
28 yaşlı futbolçu ilə müqavilənin müddəti 2029-cu ilə qədər nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, niderlandlı futbolçu 2019-cu ilin yayında "Ayaks"dan "Barselona"ya transfer olunub. O, 2024/2025 mövsümündə 46 oyuna çıxıb, iki qol vurub.
