    "Barselona" De Yonqla müqavilənin müddətini uzadıb

    Futbol
    • 15 oktyabr, 2025
    • 16:10
    Barselona De Yonqla müqavilənin müddətini uzadıb

    İspaniyanın "Barselona" klubu yarımmüdafiəçisi Frenki de Yonqla müqavilənin müddətini uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Kataloniya təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    28 yaşlı futbolçu ilə müqavilənin müddəti 2029-cu ilə qədər nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, niderlandlı futbolçu 2019-cu ilin yayında "Ayaks"dan "Barselona"ya transfer olunub. O, 2024/2025 mövsümündə 46 oyuna çıxıb, iki qol vurub.

    "Barselona" Frenki De Yonq müqavilə müddəti niderlandlı futbolçu

