    "Barselona" 19 yaşlı hücumçunu transfer etmək üçün hərəkətə keçib

    Futbol
    • 18 noyabr, 2025
    • 15:03
    Barselona 19 yaşlı hücumçunu transfer etmək üçün hərəkətə keçib

    İspaniya təmsilçisi "Barselona" Braziliyanın "Vasko da Qama" klubunun hücumçusu Rayanı transfer etmək istəyir.

    "Report" xarixi KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Kataloniya kollektivi 19 yaşlı futbolçunun transferi ilə bağlı qarşı tərəfə rəsmi təklif göndərib.

    "Barselona"nın Rayan üçün 25–30 milyon avro ödəməyə hazır olduğu bildirilir.

    Qeyd edək ki, Rayan bu il 49 oyun keçirib, 17 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə edib.

    Futbol

