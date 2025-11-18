"Barselona" 19 yaşlı hücumçunu transfer etmək üçün hərəkətə keçib
Futbol
- 18 noyabr, 2025
- 15:03
İspaniya təmsilçisi "Barselona" Braziliyanın "Vasko da Qama" klubunun hücumçusu Rayanı transfer etmək istəyir.
"Report" xarixi KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Kataloniya kollektivi 19 yaşlı futbolçunun transferi ilə bağlı qarşı tərəfə rəsmi təklif göndərib.
"Barselona"nın Rayan üçün 25–30 milyon avro ödəməyə hazır olduğu bildirilir.
Qeyd edək ki, Rayan bu il 49 oyun keçirib, 17 qol vurub və 1 məhsuldar ötürmə edib.
Son xəbərlər
16:24
Həsənriz sakini: Doğma kəndə qayıdış bizə keçmişdəki çətinlikləri unutdururDaxili siyasət
16:22
Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıbDaxili siyasət
16:11
Siyarto: Aİ Ukraynaya maliyyə yardımını dayandırmalı və yoxlama aparılmasını tələb etməlidirDigər ölkələr
16:09
Lesotolu nazir: "Bakının "ağıllı şəhər" modelini tətbiq etmək niyyətindəyik"İnfrastruktur
16:07
Azərbaycanda daha 54 nəqliyyat vasitəsi hərraca çıxarılacaqBiznes
16:05
Deputat: "DSMF-nin büdcədən asıllılığının azaldılması üçün yığım potensialının artırılması daha sistemli olmalıdır"Maliyyə
16:03
Foto
Növbəti köç karvanları Həsənriz və Vəngli kəndlərinə çatıb – YENİLƏNİBDaxili siyasət
16:01
Rəy
20 noyabr faciəsi: cəzasız qalan daha bir cinayət - ŞƏRHAnalitika
16:01