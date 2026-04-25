İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycanın U-20 millisi Qəbələdə təlim-məşq toplanışını davam etdirir

    Futbol
    • 25 aprel, 2026
    • 10:59
    Azərbaycanın U-20 millisi Qəbələdə təlim-məşq toplanışını davam etdirir

    20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Qəbələdə təlim-məşq toplanışı davam edir.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, hazırlıq prosesi Qəbələ şəhər stadionunda təşkil olunur.

    Oyunçular portuqaliyalı baş məşqçi Ruy Jorjenin rəhbərliyi ilə müxtəlif təmrinləri yerinə yetirirlər.

    Xatırladaq ki, U-20 aprelin 26-dək Qəbələdə təlim-məşq toplanışında olacaq. Komanda 2027-ci ildə Azərbaycan və Özbəkistanda keçiriləcək FIFA U-20 dünya çempionatında iştirak edəcək.

