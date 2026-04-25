Azərbaycanın U-20 millisi Qəbələdə təlim-məşq toplanışını davam etdirir
Futbol
- 25 aprel, 2026
- 10:59
20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Qəbələdə təlim-məşq toplanışı davam edir.
"Report"un Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, hazırlıq prosesi Qəbələ şəhər stadionunda təşkil olunur.
Oyunçular portuqaliyalı baş məşqçi Ruy Jorjenin rəhbərliyi ilə müxtəlif təmrinləri yerinə yetirirlər.
Xatırladaq ki, U-20 aprelin 26-dək Qəbələdə təlim-məşq toplanışında olacaq. Komanda 2027-ci ildə Azərbaycan və Özbəkistanda keçiriləcək FIFA U-20 dünya çempionatında iştirak edəcək.
20:59
"Qəbələ"nin baş məşqçisi: Kaxaber Sxadadze: "Hər oyun bizim üçün finala bərabər olacaq"Futbol
20:53
"Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Böyük futbol xırda detallardan ibarətdir"Futbol
20:52
Meksika XİN Çiuaua ştatındakı insidenti şərh edibDigər ölkələr
20:43
Afrika İttifaqı yaraqlıların Malinin paytaxtına və bölgələrinə hücumlarını pisləyibDigər ölkələr
20:38
Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıqXarici siyasət
20:35
İslam Bazarqanov Albaniyada Avropa çempionu olubFərdi
20:32
Foto
Azərbaycanın dağ xizəkçisi Şanel Akselsson Norveçdəki beynəlxalq yarışda 4-cü olubFərdi
20:26
XİN Ukrayna ilə imzalanan saziş haqqında məlumat yayıb - YENİLƏNİBXarici siyasət
20:23
Foto