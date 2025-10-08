Azərbaycanın U-17 millisinin qapıçısı bu gün Fransa ilə matçda iştirak etməyəcək
Futbol
- 08 oktyabr, 2025
- 10:24
17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin heyətində dəyişiklik baş verib.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "Neftçi"nin qapıçısı Nurəziz Əzizov Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Fransa yığması ilə keçiriləcək oyunöncəsi məşqdə zədələndiyi üçün U-17-nin heyətindən çıxarılıb.
Onun əvəzinə "Marcet"in (İspaniya) üzvü Ramal Qəmbərov millinin düşərgəsinə qoşulub.
Qeyd edək ki, U-17 bu gün seçmə mərhələnin ilk oyununda Fransanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşacaq. Görüş Kapbreton şəhərində yerləşən "Bourret" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlayacaq.
Son xəbərlər
10:54
Foto
Dənizkənarı Milli Park "Green Flag Award" beynəlxalq mükafatına layiq görülübDaxili siyasət
10:51
Naxçıvanın bəzi hissələrində su olmayacaqİnfrastruktur
10:51
Ermənistan Futbol Federasiyası 16 min dollar cərimələnibKomanda
10:50
ITMF rəhbəri: "Azərbaycanın coğrafi mövqeyi tekstil sənayesi üçün böyük üstünlükdür"Biznes
10:48
Nəqliyyat naziri: "Çexiya Zəngəzur dəhlizinin inkişafını yaxından izləyir" - MÜSAHİBƏİnfrastruktur
10:46
Foto
"Yelo Bank" komandası Mərdəkan çimərliyində təmizlik aksiyası həyata keçiribMaliyyə
10:38
Ali Məhkəmədə qeyri-əmlak hüquqlarının müdafiəsi haqqında qərar layihəsi ilkin müzakirəyə çıxarılıbHadisə
10:38
Azərbaycanda dövlət büdcəsindən 9 ayda 218 milyon manatdan çox vəsait geri qaytarılıbMaliyyə
10:36