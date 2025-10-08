İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Futbol
    • 08 oktyabr, 2025
    • 10:24
    Azərbaycanın U-17 millisinin qapıçısı bu gün Fransa ilə matçda iştirak etməyəcək

    17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin heyətində dəyişiklik baş verib.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, "Neftçi"nin qapıçısı Nurəziz Əzizov Avropa çempionatının seçmə mərhələsində Fransa yığması ilə keçiriləcək oyunöncəsi məşqdə zədələndiyi üçün U-17-nin heyətindən çıxarılıb.

    Onun əvəzinə "Marcet"in (İspaniya) üzvü Ramal Qəmbərov millinin düşərgəsinə qoşulub.

    Qeyd edək ki, U-17 bu gün seçmə mərhələnin ilk oyununda Fransanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşacaq. Görüş Kapbreton şəhərində yerləşən "Bourret" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlayacaq.

    Azərbaycan U-17 seçmə mərhələ zədə U-17 Nurəziz Əzizov Ramal Qəmbərov

