Azərbaycanın U-17 millisi seçmə mərhələdəki ilk oyunda məğlub olub
Futbol
- 24 oktyabr, 2025
- 17:16
17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ilk oyununda məğlub olub.
"Report"un məlumatına görə, B Liqasının I qrupunda yer alan yığma Uelsin müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə üz-üzə gəlib.
Kişineu şəhərində yerləşən "Zimbru 2" stadionunda keçirilən görüş rəqibin 7:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, U-17 qrupda ikinci görüşünü oktyabrın 27-də Kosovo yığmasına qarşı keçirəcək.
