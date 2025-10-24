İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    Azərbaycanın U-17 millisi seçmə mərhələdəki ilk oyunda məğlub olub

    Futbol
    • 24 oktyabr, 2025
    • 17:16
    Azərbaycanın U-17 millisi seçmə mərhələdəki ilk oyunda məğlub olub

    17 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ilk oyununda məğlub olub.

    "Report"un məlumatına görə, B Liqasının I qrupunda yer alan yığma Uelsin müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə üz-üzə gəlib.

    Kişineu şəhərində yerləşən "Zimbru 2" stadionunda keçirilən görüş rəqibin 7:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Qeyd edək ki, U-17 qrupda ikinci görüşünü oktyabrın 27-də Kosovo yığmasına qarşı keçirəcək.

    U-17 Azərbaycan millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsi Uels millisi

