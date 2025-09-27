İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Azərbaycanın U-16 millisinin futbolçusu: "Növbəti matçda ancaq qələbə qazanmağı düşünürük"

    Futbol
    • 27 sentyabr, 2025
    • 15:09
    Azərbaycanın U-16 millisinin futbolçusu: Növbəti matçda ancaq qələbə qazanmağı düşünürük
    Xəzər Hüseynzadə

    Azərbaycanın U-16 millisinin üzvləri III MDB Oyunlarında keçirəcəkləri növbəti matçda qələbə qazanmağı düşünürlər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu yığmanın üzvü Xəzər Hüseynzadə millinin yer aldığı A qrupunda Tacikistanla oyunundan (1:0) sonra deyib.

    13 yaşlı futbolçu vacib qələbə qazandıqlarını söyləyib:

    "Tacikistan keyfiyyətli rəqib idi. İlk hissədə qol vurduq. İkinci hissədə də yaxşı oynayıb qələbə qazandıq. Qol sevincinin üzərində məşqlərdə çalışırdıq. Oyunda da tətbiq etdik. Növbəti rəqibiniz güclüdür, ancaq qələbə haqda fikirləşirik və çempionluğa oynayırıq".

    Qeyd edək ki, III MDB Oyunlarında futbol yarışına oktyabrın 4-də yekun vurulacaq.

