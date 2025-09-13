İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Azərbaycanın U-15 millisi Monteneqro ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    • 13 sentyabr, 2025
    • 14:32
    Azərbaycanın U-15 millisi Monteneqro ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək

    15 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Monteneqronun müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək. 

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, matçlar yığmanın Bakıdakı hazırlıq prosesi ərəfəsində baş tutacaq.

    Qarşılaşmaların sentyabrın 16-da və 18-də Binə stadionunda təşkili nəzərdə tutulur. Hər iki oyun saat 16:00-da start götürəcək.  

    Nr.  Ad/Soyad Klub
    1 Zəka Həmidli Sabah
    2 Oqtay Mehrəliyev Qarabağ
    3 Yusif Məmmədli Qarabağ
    4 Məhəmməd Ağamalıyev Qarabağ
    5 Ruhid Məmmədli Qarabağ
    6 Asim Hüseynov Qarabağ
    7 Raul Əliyev Qarabağ
    8 Qərib Qürbətzadə Neftçi
    9 Harun Əliyev Neftçi
    10 Emil Quliyev Neftçi
    11 Ülvi Mustafayev Ulduz
    12 Məhərrəm Musazadə Qarabağ
    13 Abbas Məmmədli Qarabağ
    14 Səbran Muradlı Qarabağ
    15 Həsən Mürşüdzadə Qarabağ
    16 Kənan Həsənov Altınordu
    17 Murad Məmmədov Sumqayıt
    18 Qafar Babayev Neftçi
    19 Nihad Əsgərli Neftçi
    20 Sübhan Əlizadə Neftçi
    21 Nihat Bəylərli Ulduz
    22 Xəzər Hüseynzadə Sabah
    23 İbrahim Rza Qarabağ
    24 Əkbər Əzizli Turan Tovuz
    25 Həsən Ramazanov Sabah
    U-15 Azərbaycan millisi Yoxlama oyunu Təlim-məşq toplanışı

