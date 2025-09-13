Azərbaycanın U-15 millisi Monteneqro ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək
Futbol
- 13 sentyabr, 2025
- 14:32
15 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Monteneqronun müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, matçlar yığmanın Bakıdakı hazırlıq prosesi ərəfəsində baş tutacaq.
Qarşılaşmaların sentyabrın 16-da və 18-də Binə stadionunda təşkili nəzərdə tutulur. Hər iki oyun saat 16:00-da start götürəcək.
|Nr.
|Ad/Soyad
|Klub
|1
|Zəka Həmidli
|Sabah
|2
|Oqtay Mehrəliyev
|Qarabağ
|3
|Yusif Məmmədli
|Qarabağ
|4
|Məhəmməd Ağamalıyev
|Qarabağ
|5
|Ruhid Məmmədli
|Qarabağ
|6
|Asim Hüseynov
|Qarabağ
|7
|Raul Əliyev
|Qarabağ
|8
|Qərib Qürbətzadə
|Neftçi
|9
|Harun Əliyev
|Neftçi
|10
|Emil Quliyev
|Neftçi
|11
|Ülvi Mustafayev
|Ulduz
|12
|Məhərrəm Musazadə
|Qarabağ
|13
|Abbas Məmmədli
|Qarabağ
|14
|Səbran Muradlı
|Qarabağ
|15
|Həsən Mürşüdzadə
|Qarabağ
|16
|Kənan Həsənov
|Altınordu
|17
|Murad Məmmədov
|Sumqayıt
|18
|Qafar Babayev
|Neftçi
|19
|Nihad Əsgərli
|Neftçi
|20
|Sübhan Əlizadə
|Neftçi
|21
|Nihat Bəylərli
|Ulduz
|22
|Xəzər Hüseynzadə
|Sabah
|23
|İbrahim Rza
|Qarabağ
|24
|Əkbər Əzizli
|Turan Tovuz
|25
|Həsən Ramazanov
|Sabah
14:32
