Azərbaycanın U-15 millisi Monteneqro ilə heç-heçə edib
Futbol
- 16 sentyabr, 2025
- 17:52
15 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası təlim-məşq toplanışı çərçivəsində ilk yoxlama oyununa çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, U-15 Bakıda hazırlıq keçən Monteneqronun müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qolsuz heç-heçə edib.
Qeyd edək ki, bu komandalar arasında ikinci yoxlama oyunu sentyabrın 18-də Binə stadionunda keçiriləcək.
