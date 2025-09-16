İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Azərbaycanın U-15 millisi Monteneqro ilə heç-heçə edib

    Futbol
    • 16 sentyabr, 2025
    • 17:52
    Azərbaycanın U-15 millisi Monteneqro ilə heç-heçə edib

    15 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası təlim-məşq toplanışı çərçivəsində ilk yoxlama oyununa çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, U-15 Bakıda hazırlıq keçən Monteneqronun müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qolsuz heç-heçə edib. 

    Qeyd edək ki, bu komandalar arasında ikinci yoxlama oyunu sentyabrın 18-də Binə stadionunda keçiriləcək.

    U-15 Milli komanda Futbol Yoxlama oyunu heç-heçə

