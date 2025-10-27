İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi növbəti yoxlama oyununda da qələbə qazanıb

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2025
    • 15:13
    Azərbaycanın qadınlardan ibarət millisi növbəti yoxlama oyununda da qələbə qazanıb

    Qazaxıstanda təlim-məşq toplanışında olan qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi ikinci yoxlama oyununda da qələbə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Siyasət Əsgərovun baş məşqçisi olduğu yığma Qazaxıstana qalib gəlib

    Çimkənd şəhər stadionunda baş tutan matç millinin 1:0 hesablı üstünlüyü ilə bitib.

    Qolu 82-ci dəqiqədə Nigar Mirzəliyeva rəqib komandanın qapısından keçirib.

    Qeyd edək ki, komandalar arasında oktyabrın 24-də keçirilən ilk oyunda Azərbaycan millisi 2:1 hesablı qələbə qazanıb.

    Azərbaycan millisi Yoxlama oyunu Nigar Mirzəliyeva qadınlar

    Son xəbərlər

    16:31

    ABFF rəsmisi: "Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında məqsədimiz birinci olmaqdır"

    Fərdi
    16:31
    Foto

    Azərbaycan ilə Çin "yaşıl enerji"nin istehsalı və ixracını müzakirə edib

    Energetika
    16:28

    Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanındakı səfiri geri çağırılıb

    Daxili siyasət
    16:27

    Hüquqi Ekspertiza və Qanunvericilik Təşəbbüsləri Mərkəzinin xalis mənfəəti 2 dəfə azalıb

    Maliyyə
    16:25

    Azərbaycanın İordaniyadakı səfiri geri çağırılaraq İraqa təyin olunub

    Xarici siyasət
    16:23

    Bakıda 213 binada istilik xidməti alan mənzillərin sayı 10-dan azdır

    Maliyyə
    16:20

    Azərbaycanın Meksikadakı səfiri geri çağırılıb, yenisi təyin olunub

    Xarici siyasət
    16:20

    İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin xərcləri 17 % artıb

    Maliyyə
    16:19

    Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri geri çağırılıb, Prezident yeni səfir təyin edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti