Azərbaycanın FIFA referisi beynəlxalq təyinat alıb
Futbol
- 23 oktyabr, 2025
- 10:42
Azərbaycanın futzal üzrə FIFA referisi Knyaz Əmiraslanov təyinat alıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından məlumat verilib.
O, UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III qrupunun oyunlarında iş başında olacaq.
K.Əmiraslanov oktyabrın 29-da "Benfika" (Portuqaliya) – "Loznitsa-Qrad 2018" (Serbiya) oyununda ikinci, həmin gün baş tutacaq "Riqa" (Latviya) - "Luksol St.Andreus" (Malta) görüşündə üçüncü hakim fuksiyasını yerinə yetirəcək.
FIFA referisi oktyabrın 30-da keçiriləcək "Luksol St.Andreus" - "Loznitsa-Qrad 2018" qarşılaşmasında isə birinci hakim olacaq.
Qeyd edək ki, bu qrupun oyunları Maltanın Qzira şəhərində keçiriləcək.
Son xəbərlər
11:38
Nazirlik: Hazırda Azərbaycanda dabaq xəstəliyinə yoluxma faktı aşkarlanmayıbDigər
11:38
Azərbaycan Gürcüstan və Ukraynaya yemiş satışını bərpa edibBiznes
11:38
V Tbilisi İpək Yolu Forumu çərçivəsində ilk dəfə Maliyyə Sammiti keçirilibRegion
11:37
Yunus Abdulov: "Azərbaycan bankları İslam bankçılığı üçün hazırdır"Maliyyə
11:34
İtaliya klubunun baş məşqçisi xəstəxanaya yerləşdirilibFutbol
11:31
Naxçıvanda su xəttində qəza olub, şəhərə içməli suyun verilişində fasilə yaranacaqİnfrastruktur
11:31
Aİ Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketini təsdiqləyib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
11:30
AMB İslam bankçılığı üzrə potensialı artırmaq üçün təcrübə proqramlarına start veribMaliyyə
11:30