Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru UEFA-dan təyinat alıb
Futbol
- 04 oktyabr, 2025
- 11:29
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru Asim Xudiyev UEFA-dan növbəti təyinat alıb.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, 21 yaşadək futbolçular arasında Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Türkiyə – Litva oyununda iş başında olacaq.
H qrupunun matçı oktyabrın 10-da Türkiyənin Sakarya şəhərində yerləşən "Sakarya Atatürk" stadionunda baş tutacaq.
Son xəbərlər
12:12
Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan 510 kq narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıbHadisə
12:06
Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 8 %-dən çox artırıbASK
11:58
Foto
III MDB Oyunları: Azərbaycanın 12 cüdoçusu finala yüksəlib - YENİLƏNİB - 2Fərdi
11:56
Sabah 25 dərəcə isti olacaqEkologiya
11:46
ABB və "Azər-Türk Bank"ın idarəedilməsində dəyişiklik edilibMaliyyə
11:45
Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan körpələr evinin işçilərinin əməkhaqları artırılıbDaxili siyasət
11:43
Bu il universitetə qəbul olan 102 tələbə Prezident təqaüdü alacaqElm və təhsil
11:43
Foto
Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarında finala yüksəlibKomanda
11:38