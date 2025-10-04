İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    • 04 oktyabr, 2025
    • 11:29
    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru UEFA-dan təyinat alıb

    Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru Asim Xudiyev UEFA-dan növbəti təyinat alıb.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, 21 yaşadək futbolçular arasında Avropa çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində keçiriləcək Türkiyə – Litva oyununda iş başında olacaq.

    H qrupunun matçı oktyabrın 10-da Türkiyənin Sakarya şəhərində yerləşən "Sakarya Atatürk" stadionunda baş tutacaq.

