Azərbaycan millisinin III MDB Oyunları üçün heyəti açıqlanıb
Futbol
- 21 sentyabr, 2025
- 19:26
Azərbaycanın 16 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin III MDB Oyunları üçün heyəti açıqlanıb.
"Report" AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, komanda 22-dən 24-dək Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq.
Sentyabrın 25-dən oktyabrın 5-dək isə MDB Oyunları ilə əlaqədar Qəbələdə beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək.
|S.
|Ad/Soyad
|Klub
|1
|Bilal Hacıyev
|Qarabağ
|2
|Kamal Camalzadə
|Neftçi
|3
|Uğur Qurbanlı
|Qarabağ
|4
|Roman Fərzəli
|Qarabağ
|5
|Vaqif Nəbiyev
|Qarabağ
|6
|Nicat Əhmədzadə
|Marcet (İspaniya)
|7
|Əhəd Hacızadə
|Qarabağ
|8
|Cəfər Cəfərzadə
|Sabah
|9
|Raul Paşayev
|Zirə
|10
|Tunar Bayramov
|Qarabağ
|11
|Arda Əzizli
|Qarabağ
|12
|Yusif Orucəliyev
|Qarabağ
|13
|Nihat Hüseynzadə
|Sabah
|14
|Daniil Rəcəbov
|Qarabağ
|15
|Ruslan Quliyev
|Neftçi
|16
|Şikar Şikar
|Neftçi
|17
|Vaqif Məmmədli
|Sabah
|18
|Mehdi Hüseyn
|Qarabağ
|19
|Qaffar Babayev
|Neftçi
|20
|Firdovsi Şeydayev
|Sabah
|21
|Ruslan Əbilov
|Sabah
|22
|Əli Bəşirov
|Qarabağ
|23
|Xəzər Hüseynzadə
|Sabah
