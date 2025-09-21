İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Azərbaycan millisinin III MDB Oyunları üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    • 21 sentyabr, 2025
    • 19:26
    Azərbaycan millisinin III MDB Oyunları üçün heyəti açıqlanıb

    Azərbaycanın 16 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin III MDB Oyunları üçün heyəti açıqlanıb.

    "Report" AFFA-nın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, komanda 22-dən 24-dək Bakıda təlim-məşq toplanışında olacaq.

    Sentyabrın 25-dən oktyabrın 5-dək isə MDB Oyunları ilə əlaqədar Qəbələdə beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək.

    S. Ad/Soyad Klub
    1 Bilal Hacıyev Qarabağ
    2 Kamal Camalzadə Neftçi
    3 Uğur Qurbanlı Qarabağ
    4 Roman Fərzəli Qarabağ
    5 Vaqif Nəbiyev Qarabağ
    6 Nicat Əhmədzadə Marcet (İspaniya)
    7 Əhəd Hacızadə Qarabağ
    8 Cəfər Cəfərzadə Sabah
    9 Raul Paşayev Zirə
    10 Tunar Bayramov Qarabağ
    11 Arda Əzizli Qarabağ
    12 Yusif Orucəliyev Qarabağ
    13 Nihat Hüseynzadə Sabah
    14 Daniil Rəcəbov Qarabağ
    15 Ruslan Quliyev Neftçi
    16 Şikar Şikar Neftçi
    17 Vaqif Məmmədli Sabah
    18 Mehdi Hüseyn Qarabağ
    19 Qaffar Babayev Neftçi
    20 Firdovsi Şeydayev Sabah
    21 Ruslan Əbilov Sabah
    22 Əli Bəşirov Qarabağ
    23 Xəzər Hüseynzadə Sabah
    AFFA III MDB Oyunları Azərbaycan millisi

