    Azərbaycan yığması Millətlər Liqasına qələbə ilə başlayıb

    Futbol
    • 17 oktyabr, 2025
    • 14:17
    Azərbaycan yığması Millətlər Liqasına qələbə ilə başlayıb

    Azərbaycanın amputant futbolçulardan ibarət millisi Millətlər Liqasının C qrupunda keçirdiyi ilk matçda qələbə qazanıb.

    "Report" xəbər verir ki, Ramil Həbibovun baş məşqçisi olduğu komanda Belçika yığması ilə üz-üzə gəlib.

    "Bayıl Arena" stadionunda baş tutan görüş Azərbaycan millisinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Yığmanın heyətində Sənan Hacıyev və Fərhad Əyyubov (2 qol) fərqləniblər.

    Qeyd edək ki, yığma sabah İsrail, oktyabrın 19-da isə Niderland və Ukrayna milliləri ilə qarşılaşacaq.

    Azərbaycanın amputant millisi Millətlər Liqası Ramil Həbibov "Bayıl Arena"

